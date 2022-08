Homem é preso aplicando golpe do falso Pix no comércio de Jales

Um caso de estelionato foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jales na manhã da última quarta-feira, 18 de agosto, por volta das 10h30.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um homem de 34 anos que estava hospedado em um hotel no município e dizia que era morador de Santa Fé do Sul, efetuou diversas compras no comércio aplicando o golpe do pix.

Ao finalizar a compra, o indivíduo apresentava um comprovante de pagamento via PIX que na verdade não era um comprovante de transação e sim de agendamento do valor. O comerciante, então, não recebia a quantia em dinheiro, mas acreditava que a transferência teria sido realizada. Posteriormente, o agendamento era cancelado.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.