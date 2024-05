Jovem de 21 anos morre após troca de tiros com o Baep em Rio Preto

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito morreu baleado dentro de uma casa que ele havia invadido para se esconder dos militares, na Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

Um jovem de 21 anos morreu após troca de tiros com militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), na noite da última quinta-feira (17/8), na Vila Toninho, na zona sul de São José do Rio Preto (SP).