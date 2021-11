Para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade, o Fundo Social de Solidariedade de Valentim Gentil recebeu do Governo do Estado 600 cestas básicas. Além dos produtos alimentícios, o município recebeu também mil máscaras faciais, sacos de dormir, quarenta cobertores e duas caixas de roupas diversas.

Os produtos serão distribuídos de acordo com a necessidade dos munícipes, onde o Fundo Social realizará visitas para que os produtos cheguem em quem mais precisa, especialmente com as proximidades do Natal.