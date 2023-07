Jogos Regionais: Votuporanga fica em 4º no futebol

Elenco com pelo técnico Lindomar Ferreira Silva, o “Rilla”, teve o caminho para o título interrompido pelo Pereira Barreto, e em seguida, perdeu a disputa pelo 3º lugar para o Mirassol.

O time Sub-21 de futebol masculino de Votuporanga/SP, composto basicamente pela SEV (Sociedade Esportiva Votuporanguense), e comandada pelo técnico Lindomar Ferreira Silva, o “Rilla”, e comissão composta por Raul Borges e Ricardo Souza, o “Pereira”, fechou sua participação no 65º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, disputado em São José do Rio Preto/SP, na quarta colocação após perdeu na semifinal para o Pereira Barreto, e depois, na disputa pelo bronze para o poderoso Mirassol.

Votuporanga fez campanha equilibrada dentro de campo, perdendo na estreia para o Mirassol por 1 a 0. Mas, com os detalhes ajustados, os votuporanguenses iniciaram uma reação avassaladora, e a primeira vítima foi o Bandeirante de Birigui que perdeu por 1 a 0; em seguida foi a vez do América/Rio Preto ficar pelo caminho, nas oitavas, ao perder também por 1 a 0.

Na última sexta-feira, Votuporanga contou com dois gols do atacante Ramon para despachar Ilha Solteira, por 2 a 1, e de virada.

Naquele momento, os votuporanguenses enfrentariam Araçatuba por uma vaga na finalíssima; no entanto, a organização dos Jogos encontrou a escalação irregular de um atleta, o que culminou na punição máxima, a exclusão da representação araçatubense do torneio. Com isso, o adversário de Votuporanga se configurou: Pereira Barreto.

Com a bola rolando, Votuporanga teve o sonho da final interrompido pela derrota por 2 a 0. Em seguida, na disputa pelo 3º lugar, outra vez o Mirassol, o poderoso Leão que havia vencido os votuporanguenses na estreia.

Desta vez, parecia diferente, outro jogo, outro momento, e mais cascuda a representação de Votuporanga até saiu na frente com Neguitin, mas faltando um minuto do tempo regulamentar, a equipe do professor Rilla não conseguiu segurar a vantagem e cedeu o empate. Um minuto depois, sofreu o revés, deixando escapar o bronze. Diário de Votuporanga