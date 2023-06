Empresa instala torres de iluminação na Arena Plínio Marin

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A empresa Cantóia & Figueiredo, responsável pela obra de complemento da iluminação da Arena Plínio Marin, em Votuporanga, instalou, na manhã desta quinta-feira (1º), as torres que faltavam.

Segundo a Prefeitura, ainda não existe uma data exata para a inauguração da iluminação completa. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi dada em fevereiro.

São três torres do lado oposto à arquibancada, onde ainda não há nenhum tipo de iluminação, e outra do lado esquerdo da área coberta para complementar a iluminação dos refletores instalados no teto da cobertura. A obra custará R$ 699.667,07. Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br