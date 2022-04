Beach Tennis: votuporanguenses brilham no CGM Duo Super Cup

Competição internacional, realizada em Uberlândia/MG, reuniu os principais atletas do mundo na modalidade.

Atletas do Beach Tennis de Votuporanga/SP brilharam no CGM Duo Super Cup, torneio internacional em sua edição realizada nas 20 quadras no Complexo da Arena Unimed, em Uberlândia/MG, entre os dias 30 de março e 3 de abril. O Praia Clube de Uberlândia recepciona grande parte dos atletas das seleções do Brasil – Olímpica e Paralímpica.

Por falar em seleções e grandes atletas, Votuporanga marcou presença no torneio com três duplas, conquistando bons resultados. Dani Zanelato/Thaiz Grandizoli, Marcinho/Babalú pararam nas oitavas de final entre 64 duplas, apenas no tie break, em jogos eletrizantes contra as duplas de Passos/MG e Uberlândia respectivamente, após passarem em primeiro lugar na concorrida fase de grupos.

A participação em solo mineiro valeu também pela experiência, pois, além das disputas, os atletas puderam acompanhar o torneio profissional que reuniu os melhores atletas do planeta, com destaque para Vitória Marchezini, de 16 anos, e o maior ídolo nacional, André Baran que foram os grandes campeões do evento com suas duplas, Marcela Vita e o francês Théo Irigaray, respectivamente. Já pelos lados de Araçatuba, na Arena Pompeo, Caio Martins e Daiane Fernandes conquistaram o título na Categoria C Mista da I Copa UNOPAR.

Ao Diário de Votuporanga, Marcinho Fukuiama enalteceu o apoio da empresa Sport Fan: “Que não tem medido esforços para incentivar o crescimento do esporte e dos atletas da nossa cidade”.