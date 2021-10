Conhecido com “Esquadrão da Fé”, o clube mariano não recebeu a alcunha à toa: sua origem tem profunda ligação com a Igreja Católica, uma vez que a fundação se deu pelo padre Aloísio Bellini, que por 34 anos foi o pároco da Vila Operária, uma região de trabalhadores de baixa renda de Assis.

Talvez por nunca ter deixado a última divisão estadual, o Vocem seja pouco conhecido e destacado como um clube tradicional do interior paulista, especialmente nas proximidades da capital e, principalmente, para fora do estado. No quesito história, porém, a equipe de Assis carrega muita coisa para contar.

Para jogar, é preciso rezar

Fundado em 1954 pelo padre Aloísio Bellini como “Marianinho”, o mais antigo clube de Assis começou a disputar jogos amadores no interior do estado. E embora contasse com técnico, quem ficava a cargo das preleções era ninguém menos que o padre. Foi aí que surgiu o apelido de Esquadrão da Fé.

– O padre montou o time, à época chamado Marianinho, e os jogadores eram obrigados a frequentar a igreja. O padre seguiu como nosso patrono e é até hoje, mesmo tendo falecido há muito tempo em um convento na Itália – explica o presidente do Vocem, Lauro Valim.

Mas rezar antes das partidas não era o suficiente: para jogar, os meninos também eram obrigados a comparecer à missa todo domingo. Durante a celebração eram distribuídos vales aos jogadores e apenas quem apresentasse o comprovante de presença à missa tinha autorização para entrar em campo nas partidas do clube.

Após retornar para a Itália, o padre Aloísio Bellini faleceu em 1996. A morte do pároco foi motivo para um decreto de luto oficial de três dias na cidade de Assis, onde o líder religioso é reconhecido como cidadão assisense desde 1984.

Audite Vocem Domini

A relação do Vocem com a religião é algo que o clube carrega inclusive em seu escudo, onde há os dizeres “Audite Vocem Domini”. Em tradução do latim, a escrita significa “Ouça a voz do Senhor”. A parte inferior do brasão também conta com uma escrita “Non-ducor-duco”, que, em português, quer dizer “Não sou conduzido, conduzo”.

O escudo traz ainda uma cruz no topo e a representação de uma pessoa com as mãos unidas em posição de reza.

Aliás, o próprio uniforme do clube tem um significado religioso: as cores branco e bordô representam, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, algo presente no ritual da eucaristia.

Profissionalização

A profissionalização do futebol do Vocem aconteceu na década de 1970, quando o Campeonato Paulista de futebol tinha uma configuração bastante diferente da atual, com menos divisões.

Nessa época, a influência da religião na escalação do time começou a cair por terra. Ainda assim, o clube jamais conquistou um acesso e permaneceu durante toda a década de 1980 no baixo escalão do futebol estadual, conforme explica o presidente mariano.

– Antigamente não tinha as divisões como agora. Era apenas a primeira divisão, a principal, e uma abaixo. Em uma temporada, o Vocem chegou a ficar entre os quatro finalistas, mas subiram apenas Paulista e Noroeste. Vamos para essa semifinal agora e Deus queira que tenhamos êxito contra a Matonense para conquistarmos esse acesso para a Série A3 e possamos disputar o título – conta Valim.

Melhor campanha

Depois de mais de uma década entre instabilidade e ausência do cenário esportivo, o Vocem retornou ao Campeonato Paulista para a disputa da Segundona (equivalente à quarta divisão) em 2014. E na atual configuração do estadual, a campanha de 2021 é a melhor do clube em oito participações.

Desde o retorno à competição, o Vocem só havia avançado além da segunda fase em 2016, quando acabou eliminado pelo Desportivo Brasil nas quartas de final. Em todas as outras temporadas, o clube mariano ficou pelo caminho ainda na primeira ou na segunda etapa eliminatória do torneio.

O atípico ano de 2020, por exemplo, foi marcado por uma eliminação ainda na primeira fase, quando o Vocem terminou na terceira colocação do Grupo 2 a um ponto de garantir uma vaga nas oitavas de final.

Para 2021, a equipe de Assis apostou na manutenção do elenco e do técnico Betão Alcântara – que chegou a ser “emprestado” para o Comercial no primeiro semestre para a reta final da Série A3. O treinador, porém, não durou muito no cargo e após dois empates, acabou substituído por Carlos Alberto Seixas.

Sob o comando do ex-centroavante, o Vocem se classificou às oitavas de final da Segundona com a terceira melhor campanha do Grupo 2 com 16 pontos. Mesmo assim, o clube optou por uma nova troca, designando Seixas para a diretoria de futebol e contratando Paulo César dos Santos, o PC, que fora eliminado na primeira fase com o rival Assisense. Desde então, o Esquadrão eliminou o XV de Jaú e o Rio Branco para chegar à semifinal da competição. Curiosamente, apesar da boa campanha, PC dos Santos é o terceiro técnico a comandar o Vocem nesta Segundona — Foto: Ivan Mello/Vocem

Contra a Matonense, o Vocem precisa de pelo menos uma vitória nos dois confrontos, uma vez que a equipe de Matão conta com a vantagem do empate na soma dos resultados por ter feito melhor campanha.