Votuporanga sedia grandes eventos de Natação

Cidade se destaca ao hospedar importantes eventos de natação, destacando-se no cenário esportivo com excelência e inclusão, Votuporanga brilha com a realização da VI Super Copa São Paulo e do Campeonato Paulista Paralímpico, promovendo talentos e acessibilidade no esporte.

Votuporanga, um município conhecido por sua fervorosa atividade esportiva, foi palco de dois notáveis eventos de natação entre os dias 23 e 26 deste mês, atraindo olhares de toda a comunidade aquática. A VI Super Copa São Paulo e o Campeonato Paulista Paralímpico, ambos chancelados pela Federação Aquática Paulista (FAP), reuniram cerca de 700 atletas e aproximadamente 1500 espectadores no Parque Aquático Esportista Savério Maranho, transformando a cidade em um verdadeiro epicentro da natação.

A realização desses eventos foi fruto de uma colaboração exemplar entre diversas entidades, incluindo a Secretaria Municipal de Esportes, a Associação Votuporanguense de Natação (AVONAT), a UNIFEV, além do apoio de instituições locais e empresas como a Madrid Móveis. Esse esforço conjunto garantiu uma infraestrutura impecável, elogiada por atletas e federação, e um sistema organizacional eficiente, desde o alojamento das equipes até a manutenção do parque aquático.

A VI Super Copa São Paulo, realizada de 23 a 25 de novembro, viu a participação de 600 atletas de 33 clubes, competindo em 155 provas. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades municipais e representantes da FAP, solidificando a importância do evento para a região. A equipe local, Centro de Formação de Natação de Votuporanga, conquistou um resultado histórico, emergindo como campeã no quadro geral de medalhas na categoria Masculino e vice-campeã no geral. Atletas como Ana Carolina Rosati e Pedro Kuuper Clementim brilharam, conquistando várias medalhas em diversas categorias.

Conforme o site votumais, o Campeonato Paulista Paralímpico, realizado em 26 de novembro, não foi menos impressionante. Com a participação de 102 atletas de 12 equipes, o evento destacou-se por recordes brasileiros e paulistas, refletindo o alto nível técnico dos competidores. A equipe paralímpica local, integrando o projeto de inclusão esportiva, demonstrou performances notáveis, com atletas como Keven Eduardo Simôes de Paula e Erik de Souza Bailon de Oliveira conquistando medalhas de ouro em suas respectivas categorias.

Esses eventos não só marcaram a ascensão de Votuporanga no cenário estadual da natação, mas também reforçaram a importância do esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano. Com um olhar para o futuro, a Secretaria de Esportes, juntamente com a Avonat e parceiros locais, planeja expandir o projeto de natação paralímpica, visando abraçar um número maior de atletas com necessidades especiais.

Enquanto Votuporanga se prepara para as próximas competições, como o Campeonato Brasileiro Juvenil e o Campeonato Brasileiro Junior e Sênior, a cidade já se estabeleceu como um modelo de excelência e inclusão no esporte aquático.