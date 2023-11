Nebulosidade aumenta e região pode ter chuvas irregulares

Baixa pressão atmosférica em alto mar pode reforçar nuvens bem carregadas em todo o Estado

Nesta quarta-feira (29), a atuação de uma baixa pressão atmosférica em alto mar na altura do Sudeste do Brasil, irá reforçar a presença de nuvens bem carregadas, inclusive na região de Rio Preto. A nebulosidade aumenta em todo o Estado de São Paulo e em cidades do sul de Minas, com condição de pancadas irregulares já durante à manhã.

Devido ao excesso de nuvens, as temperaturas ficam mais amenas, mas com sensação de abafamento. Nestes últimos dias do mês e quase aproximando do final da primavera, o estado paulista terá características mais típicas de verão.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem oscilar entre 22°C e 30°C, com períodos de sol e muitas nuvens. Os períodos nublados garantem as condições para chover a qualquer momento do dia e da noite.

Para a quinta-feira (30), a previsão é de temperaturas entre 21°C e 32°C. Apesar do aumento de nebulosidade na região, as chuvas devem ser concentradas no período da tarde e da noite.

O céu deve voltar a ficar aberto somente na noite de sexta-feira (1°). Com a previsão de chuvas em pontos isolados na parte da manhã e da tarde, a mínima prevista é de 21°C e a máxima, de 33°C.

Ainda segundo o Inmet, a chuva deve dar uma trégua no fim de semana.