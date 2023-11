Dois acidentes simultâneos movimentam o setor policial de Votuporanga

O que era para ser um acidente de trânsito com vítimas leves, tornou-se outro acidente simultâneo em Votuporanga.

O fato, ou os fatos ocorreram na manhã desta quarta-feira, dia 29, na rua São Paulo – centro comercial da cidade.

Conforme apurado pelo votunews, no primeiro acidente, a colisão envolveu duas motocicletas no cruzamento (rotatória) das ruas São Paulo e Tietê e os condutores foram ao solo, sofrendo ferimentos leves.

Imediatamente, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e do SAMU estiveram no local para socorrerem as vítimas que tiveram escoriações leves pelo corpo.

Logo em seguida, a condutora de outra motocicleta Honda BIZ que, possivelmente se assustou com o primeiro acidente, colidiu na traseira de um automóvel. A condutora da moto foi ao solo e, aproveitando a presença das equipes de socorro, já embarcou no atendimento médico necessário. A condutora sofreu ferimentos leves.

Em razão dos dois acidentes, o trecho entre as ruas Tietê e Tocantins necessitou ser interditado para o socorro às vítimas e o registro das ocorrências de acidente de trânsito como vítima.

REPORTAGEM: crédito: www.votunews.com.br