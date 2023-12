Carro atropela homem montado em mula em cruzamento de avenida

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um carro atingiu uma mula e um homem na tarde desta quinta-feira (30), em Birigui. O acidente aconteceu em um cruzamento da avenida 9 de Julho, uma das mais movimentadas da cidade.

Uma imagem de câmera de monitoramento filmou o flagrante. O homem, montado na mula, tenta atravessar a avenida, mas não percebe a chegada de um carro, que atravessava o cruzamento quando o sinal estava fechado, ou seja, com passagem proibida.

O choque quebrou uma das patas da mula. De acordo com a PM, ela foi recolhida pela prefeitura e pode ser sacrificada. Já o motorista do carro e o dono do animal sofreram ferimentos leves, segundo o SBT Interior.

Apesar do acidente, o trânsito no local não precisou ser interditado para o trabalho da polícia e fluiu normalmente. RP10