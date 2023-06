Cavinho vence o Monte Azul no Paulistão na Arena “Plínio Marin”

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Jogando na Arena Plínio Marin, o Sub-11 bateu os visitantes por 3 a 1, já o Sub-13 venceu por 2 a 1; próximo compromisso é fora de casa, contra o Mirassol.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Monte Azul na manhã do último domingo (4.jun), na Arena Plínio Marin, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13.

No Sub-11, o CAV contou com Pedro Lopes e Victor, duas vezes, para fazer garantir a vitória; já os visitantes descontaram com Lucas Silva.

No Sub-13, o Votuporanguense balançou as redes com Pyerre e Allan; enquanto Guilherme marcou para o Monte Azul.

Próximo compromisso

Na quarta rodada do Paulistão, o Cavinho visita o Mirassol, no próximo domingo (11.jun), às 9h e às 10h, Sub-11 e Sub-13, respectivamente, no estádio José Maria de Campos Maia.