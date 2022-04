Motivo da briga teria sido uma troca de xingamentos entre atletas do Votuporanguense e do União Suzano; time visitante deixou o jogo escoltado até a rodovia Euclides da Cunha

Uma discussão entre jogadores do Clube Atlético Votuporanguense com atletas rivais do União Suzano terminou em pancadaria dentro do túnel que dá acesso aos vestiários da Arena Plínio Marin, na manhã de domingo, 17, em Votuporanga.