Fefecê estreia na Segundona com derrota em casa para o Andradina

O Andradina venceu o Fernandópolis por 1 a 0, na manhã deste domingo, no estádio Cláudio Rodante, em Fernandópolis, na estreia das duas equipes na Segundona do Campeonato Paulista – o quarto nível do futebol estadual.

O único gol da partida foi marcado por GD, logo na volta do intervalo, aproveitando erro na saída de bola adversária.

Com o resultado, o Foguete soma os primeiros três pontos, enquanto o Fefecê fica zerado no Grupo 1, que conta ainda com América-SP, Catanduva, Inter de Bebedouro e Penapolense.

As duas equipes voltam a campo pela segunda rodada da Segundona no próximo sábado, às 15h. O Fernandópolis visita o América-SP, no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, enquanto o Andradina recebe o Catanduva, no estádio Evandro Calvoso, em Andradina.