João Dado repassa mais de R$ 2,4 milhões para entidades assistenciais de Votuporanga

Foram beneficiadas as seguintes entidades: Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar Vivem Bem, Lar São Vicente de Paulo, Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga – IDAV, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga (Região Norte, Simonsen e Sede), Lar Beneficente Celina, Comunidade São Francisco de Assis e Associação Beneficente Caminho de Damasco.

As transferências foram realizadas para essas entidades que executam serviços de acolhimento institucional para idosos; de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias; de atendimento de pessoas com deficiência visual auditiva e com múltipla deficiência de ambos os sexos e diversas faixas-etárias; e de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Segundo o Prefeito João Dado, é um repasse importante que está sendo transferido para as entidades assistenciais. “As nossas entidades realizam e oferecem uma estrutura e atendimento de qualidade. Nós conseguimos reajuste de 23% para o repasse deste ano, porque nós entendemos que o nosso Governo precisa cuidar de gente”.

O vereador Walter dos Santos afirmou que “o Prefeito está de parabéns pelo trabalho que vem executando, assim como as entidades assistenciais, que atendem as pessoas do Município”.

O Presidente da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, Waldenir Aparecido Cuin, agradeceu a transferência. “Todo ano essa verba e o Prefeito João Dado tem feito esforço para que ela chegue em momento oportuno. Esse convênio tem, de forma valorosa, salvado anualmente as nossas entidades”.

A Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) ressaltou a importância do repasse. “É por esse recurso que recebemos anualmente que temos a segurança para seguir com o nosso trabalho. Temos recebido, a cada ano, aumentos consideráveis e equilibrando as nossas finanças. Isso faz com que nosso Município tenha uma melhor qualidade de vida. Temos somente a agradecer o Prefeito João Dado e toda sua equipe”.