CTMO e Senac abrem inscrições para cursos gratuitos nas entidades

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, Flávio Augusto Piacenti, destaca as principais vantagens dos cursos oferecidos na parceria com o Senac, entre elas, “a metodologia diferenciada que a instituição aplica e o reconhecimento da certificação nacional”, assinala. Para ele, “o fato de os cursos serem realizados nas entidades, que já realizam um maravilhoso trabalho de assistência, trazem as oportunidades para mais próximo das pessoas”, finaliza.

As aulas serão em 12 diferentes pontos da cidade, entre eles, o Salão dos Vicentinos, a Igreja Senhor Bom Jesus, o Lar Beneficente Celina, a Associação Antialcoólica e o CEM “Orozimbo Furtado Filho”, em Simonsen, além do Parque da Cultura. A parceria entre o Senac Votuporanga e a Prefeitura vai oferecer nesta etapa, os cursos de Crochê Básico, Bordado a Mão e Pintura em Tecidos, com início entre os dias 9 e 13 de março e término em julho (conforme cronograma). As inscrições devem ser feitas na própria entidade em que acontecerão as aulas, bastando apenas a apresentação de cópias de documentos pessoais, ressaltando que as vagas serão supridas por ordem de chegada.