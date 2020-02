Atendimento a dengue: Samu capacita profissionais das Unidades de Saúde

O serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) realizou nos dias 29 e 30 de janeiro um treinamento voltado para os enfermeiros e técnicos das Unidades de Saúde. O tema foi “Suporte básico com ênfase na Dengue (Reanimação Cardiorrespiratória – RPC e Choque Hipovolêmico).

Participaram do treinamento 150 profissionais de saúde. As aulas foram aplicadas por quatro duplas de técnicos do Samu, que ao longo da manhã compareceram as Unidades distribuídas pelos bairros da cidade.