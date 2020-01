João Dado recepciona Coordenadora da Defesa e Saúde Animal do Estado e Deputado Carlão Pignatari

Votuporanga está entre as 10 cidades do Estado a receber a Clínica e será referência para a região. Localizada na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, o terreno onde será instalada a Unidade conta com 3.446,37 m² de área total do terreno, aproximadamente 483 m² de área construída e investimento de cerca de R$ 3 milhões. O local terá sala para atendimentos emergenciais e para atendimentos agendados, sala de internação, centro cirúrgico, administração, sala de medicamentos e estacionamento. A expectativa é que, inicialmente, sejam realizados 40 atendimentos gratuitos por dia.

Segundo o Prefeito João Dado, este é um momento especial para Votuporanga. “Estamos recebendo visitas importantes, que trazem boas notícias. É uma importante obra que é a Clínica Veterinária para atendimento da proteção da vida animal e com isso uma repercussão positiva na vida humana”.

A Coordenadora de Defesa e Saúde Animal do Governo do Estado de São Paulo, Rebecca Politti, disse que “Votuporanga tem nos recebido tão bem para a implantação desse projeto e o Governo do Estado olha para a causa animal e dá a importância que ela tem, com a construção dessas Clínicas Veterinárias. A gente espera poder atender os tutores carentes e pessoas que precisam disso para levar seus animaizinhos para o atendimento. Isso tem sido muito importante para o Governo”.

O Deputado Estadual e Líder de Governo, Carlão Pignatari, reafirmou que a estrutura atenderá toda a região de Votuporanga, fazendo atendimentos e dando orientações à população. “O Governador João Doria tem dado muita atenção à causa animal, por isso quer investir e oferecer serviços de qualidade e gratuitos para a população”.

Programa de Proteção da Vida Animal

A obra consolidará a Lei Complementar Municipal nº 345/2017 do Governo atual e atenderá ao Programa de Proteção da Vida Animal criado nesta Gestão.

O Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) “Walter Sanches Malerba” e o Recanto dos Focinhos estão localizados na Estrada Municipal “Sérgio Nogueira” – VTG 342, no fundo do 6º Distrito Empresarial “Valdevir Davanço”, em Votuporanga.

A área total do terreno conta com 28.750,00 m², sendo 1.642 m² de área para abrigo, sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários, sala de ração e banho e tosa de animais, do Recanto dos Focinhos; e 60,63 m² construídos para a Casa do Zelador. O restante do terreno foi destinado para áreas de baias.

O Recanto dos Focinhos é um abrigo de passagem que tem capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades. No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário e estagiários do curso de Medicina Veterinária da Unifev e receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção, com apoio do Castra Móvel.

O local já recebeu R$ 1,3 milhão de investimento, entre a aquisição do terreno, a construção do Recanto dos Focinhos que abrigará os animais, reforma e ampliação em infraestrutura da Estrada, galerias de águas pluviais, esgoto, guias e sarjetas, mais R$ 405 mil para aquisição e adequação do Castra Móvel, que contou com R$ 120 mil oriundos de emenda do Deputado Federal Ricardo Izar Junior.