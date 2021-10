Estado de saúde do professor Fabiano Miotto vítima de acidente ainda é grave

Oração para o Votuporanguense, o professor Fabiano Mioto, vítima de grave acidente de trânsito em Votuporanga-SP.

O conhecido professor Fabiano Miotto continua internado em estado grave no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Fabiano foi vítima de acidente de trânsito ocorrido por volta das 14h30, desta quinta-feira, dia 7, na avenida Fortunato Targino Granja, quando um veículo colidiu contra a sua motocicleta Honda BIZ. Com a forte colisão, Fabiano bateu a cabeça no asfalto, sofrendo traumatismo craniano.

De acordo com informações colhidas pela reportagem, Fabiano colocou um cateter intracraniano ontem para monitorar a pressão intracraniana e ela se mantém dentro dos padrões de normalidade. Contudo, o quadro de saúde ainda é delicado, ele chegou com lesões difusas no cérebro e a evolução dessas lesões os médicos saberão somente nos próximos dias, após a nova tomografia. Se estiver tudo bem vão retirar o cateter e começar a tirar a sedação. Ele segue sedado, entubado e monitorado. Sinais vitais normais e os demais órgãos normais.

O ACIDENTE

Muito querido por todos e bastante conhecido em Votuporanga, Fabiano sofreu um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, dia 7, na avenida Fortunato Targino Granja, envolvendo um carro e sua moto Honda Biz.

Na colisão, ele sofreu trauma na cabeça, foi imediatamente socorrido pela equipe médica do SAMU ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga e, posteriormente transferido para o Hospital de Base Rio Preto.

Fabiano – que atualmente trabalha no Tiro de Guerra de Votuporanga, está em estado grave e em coma induzido.