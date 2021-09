Protetores fazem ato para pressionar Prefeitura de Tanabi a castrar animais

A principal queixa, de acordo com a protetora, tem a ver com o recente vencimento do contrato de licitação para castração gratuita de animais de rua

Um grupo de protetores de animais de Tanabi realizou, na tarde desta sexta-feira, 10, uma manifestação para pressionar a prefeitura a castrar animais de rua.