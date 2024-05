Chuva e frio: temperatura pode chegar a 15°C nos próximos dias

O Brasil deve registrar temperaturas abaixo da média e chuvas nos próximos dias, segundo a Climatempo. Uma nova frente fria, que se formou entre o Rio Grande do Sul e o Paraguai, deve avançar rapidamente pelo Sul do país nesta sexta-feira (24), trazendo chuvas e frio principalmente para os estados do Centro-Sul. A sequência de frentes frias desde o dia 10 de maio enfraqueceu o bloqueio atmosférico, permitindo a passagem das novas massas de ar polar.

A nova frente fria deve impactar o Sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e estados do Centro-Oeste. A Climatempo alerta para acumulados de chuva de até 100 milímetros no norte do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com ventos de até 100 km/h. O Inmet classificou as tempestades como de “perigo” em aviso meteorológico laranja. O Cemaden também alerta para a possibilidade de enchentes nas mesorregiões Sudeste Rio-grandense e Metropolitana de Porto Alegre, onde os acumulados podem chegar a 150 milímetros.

No Sudeste, a frente fria deve derrubar as temperaturas. Em São Paulo, a máxima de sexta-feira é de 31°C, mas deve cair para 18°C no sábado e 16°C no domingo. No Rio, a máxima prevista de 35°C na sexta deve cair para 23°C no domingo.