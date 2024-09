Incêndio destrói mais de 350 veículos em pátio

Um incêndio de grandes proporções atingiu bairros rurais e urbanos de Penápolis na última quinta-feira (26). As chamas, que começaram por volta das 10h no bairro rural de Boa Esperança, se espalharam rapidamente devido ao vento forte e ao tempo seco, atingindo o bairro da Jacutinga e o Jardim do Lago, chegando perto de residências na área urbana.



Como medida de segurança, uma escola municipal precisou ser evacuada, liberando cerca de 200 alunos. Um hospital localizado nas proximidades de um pátio de veículos também foi evacuado, com pacientes sendo transferidos para uma escola próxima. As chamas chegaram a cruzar a linha férrea e avançaram perigosamente sobre o pasto onde animais se alimentam, forçando os moradores a buscarem refúgio.

No auge do incêndio, um pátio de veículos, que abriga automóveis recolhidos pelo Detran e pela Polícia Civil, foi atingido. Mais de 350 carros, motos e até um ônibus foram completamente destruídos pelo fogo.

O combate ao incêndio contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do helicóptero Águia, da Polícia Militar, além de caminhões-pipa fornecidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Penápolis (DAEP). Segundo o presidente do DAEP, Carlos Alberto Bachiega, a rápida mobilização das equipes foi essencial para evitar que o fogo causasse ainda mais danos.

A situação foi controlada na manhã desta sexta-feira (27), com o fogo contido e as operações de evacuação encerradas. Contudo, os prejuízos são enormes, e os moradores ainda contabilizam as perdas.