Sargento Mendes recebe a merecida aposentadoria da PM em Votuporanga

Figura bastante conhecida em Votuporanga, amigo de todos e, por três décadas vestindo a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, o agora Sargento Mendes recebeu a sua merecida aposentadoria.

A sua promoção a 3º sargento da PM e a ida para a reserva das fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo foram publicadas no Diário Oficial no último final de semana.

Antônio Mendes Gonçalves Neto, ou simplesmente Cabo Mendes, é pessoa bastante ativa na comunidade votuporanguense. Torcedor fanático da gloriosa Alvinegra, o policial foi homenageado no último sábado, antes e após o apito final do jogo entre o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) e Portuguesa de Desportos, na Arena Plínio Marin.

Momentos antes do jogo, o presidente do CAV, Edilberto Caskinha o presenteou com uma camisa da equipe personalizada com o nome de Mendes, e após o apito final da partida, o sargento da reserva da PM foi presenteado com a bola do jogo.

Mendes tem 52 anos de idade, pai de Pedro Augusto, serviu durante 29 anos e 8 meses a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nasceu no bairro rural da Cerâmica, em Votuporanga.

Neste período, sempre trabalhou na 3ª Companhia da PM de Votuporanga.

Ingressou nas fileiras da corporação no dia 9 de setembro de 1991, sendo promovido a Cabo após aprovação em concurso público no dia 28 de junho de 1994.

Após conseguir uma colocação de destaque durante o curso de formação, conquistou o direito de preencher uma única vaga existente à época em Votuporanga, no dia 17 de março de 1992, onde serviu toda a sua carreira militar.

O sargento Mendes foi condecorado por diversas ocasiões pelo 16º Batalhão da Polícia Militar de Fernandópolis, com as seguintes Láureas de Honra ao Mérito: 5° grau em 2001; 4° grau em 2002; 3° grau em 2003; 2° Grau em 2014; e 1° Grau em 2020.

Ainda foi agraciado com a Medalha de Valor Militar nos graus Bronze e Prata e credenciado a receber em grau Ouro.

É membro ativo do CONSEG – Conselho Comunitário de Segurança Pública de Votuporanga.

Parabéns, ao sargento Mendes por sua merecida aposentadoria.

REPORTAGEM/VOTUNEWS