Concurso Público: Prefeitura de Votuporanga divulga edital de candidatos inscritos

Foram realizadas 5.597 inscrições; primeira prova objetiva será dia 22 deste mês para Suporte Pedagógico e Magistério

A Secretaria da Administração da Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (6/9), os editais de inscrições homologadas dos quatro concursos públicos, que serão realizados já a partir do dia 22 deste mês. A relação nominal pode ser conferida através do site https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTQ0NzQ4

Ao todo são 5.597 inscrições concorrendo aos mais variados cargos. O edital 1/2024 (Educação: Suporte Pedagógico e Magistério) conta com 1.174 inscritos; no edital 2/2024 (Cargos Operacionais) são 689 candidatos concorrendo; edital 3/2024 (Nível Médio e Superior) foi o que teve maior número com 3.476 inscrições; e o edital 4/2024 (Agente Comunitário de Saúde) são 258 pessoas inscritas.

Provas

A primeira etapa de cada edital será composta pela prova objetiva em datas diferentes com horários, períodos e locais a serem definidos.

A prova do Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1) ocorrerá no dia 22 de setembro; candidatos que optarem pelos Cargos Operacionais (edital 2) e Agente Comunitário de Saúde (edital 4) farão a prova no dia 29 de setembro; e dia 13 de outubro será a prova do Nível Médio e Superior (edital 3).

Além da prova objetiva, há outras fases como a de títulos, prova prática, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e curso introdutório, a depender do cargo escolhido.

Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do

https://indepac.selecao.net.br/

Foram realizadas 5.597 inscrições; primeira prova objetiva será dia 22 deste mês para Suporte Pedagógico e Magistério

A Secretaria da Administração da Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (6/9), os editais de inscrições homologadas dos quatro concursos públicos, que serão realizados já a partir do dia 22 deste mês. A relação nominal pode ser conferida através do site https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTQ0NzQ4

Ao todo são 5.597 inscrições concorrendo aos mais variados cargos. O edital 1/2024 (Educação: Suporte Pedagógico e Magistério) conta com 1.174 inscritos; no edital 2/2024 (Cargos Operacionais) são 689 candidatos concorrendo; edital 3/2024 (Nível Médio e Superior) foi o que teve maior número com 3.476 inscrições; e o edital 4/2024 (Agente Comunitário de Saúde) são 258 pessoas inscritas.

Provas

A primeira etapa de cada edital será composta pela prova objetiva em datas diferentes com horários, períodos e locais a serem definidos.

A prova do Suporte Pedagógico e Magistério (edital 1) ocorrerá no dia 22 de setembro; candidatos que optarem pelos Cargos Operacionais (edital 2) e Agente Comunitário de Saúde (edital 4) farão a prova no dia 29 de setembro; e dia 13 de outubro será a prova do Nível Médio e Superior (edital 3).

Além da prova objetiva, há outras fases como a de títulos, prova prática, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica e curso introdutório, a depender do cargo escolhido.

Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do

https://indepac.selecao.net.br/