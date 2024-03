Condenado por estupro, Daniel Alves paga fiança milionária e será solto nas próximas horas

Defesa do ex-jogador de futebol transferiu 1 milhão de euros para o Tribunal nesta segunda-feira

Daniel Alves pagou, nesta segunda-feira (25), a fiança de R$ 5,4 milhões de reais (1 milhão de euros). Com isso, o ex-jogador deve deixar o Centro Penitenciário Brians 2 nas próximas horas. O brasileiro, condenado por estupro, teve o pedido de liberdade provisória aceito pela Justiça da Espanha há dois dias. A informação é do jornal El País, da Catalunha.

O ex-atleta da seleção brasileira foi condenado a quatro anos e meio de prisão após estuprar uma mulher no banheiro de uma boate em Barcelona. O crime ocorreu em dezembro de 2022. Daniel Alves vai deixar a prisão após 14 meses.

A defesa do brasileiro demorou alguns dias para conseguir levantar a quantia. Depois da realização do pagamento para o tribunal, a penitenciária recebeu instrução a liberação do ex-jogador. O jornal “La Vanguardia”, da Catalunha, revelou que a defesa do brasileiro pediu um empréstimo bancário para quitar o valor e tirar Daniel da prisão. Alguns bancos se negaram a realizar a transação por questão de reputação.

Daniel Alves tem um patrimônio de cerca de 60 milhões de euros (R$ 323 milhões). No entanto, ele não pode movimentar parte do dinheiro por causa de uma disputa judicial com a ex-esposa, Dinorah Santana, no Brasil, referente à pensão alimentícia dos dois filhos. Já na Espanha, os valores foram bloqueados desde a acusação de estupro.