O número de pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid-19 cresceu 264% na região no período de um mês. Em 1º de maio, o Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto tinha 37 pacientes em hospitais em leitos de enfermaria ou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Agora, a região tem 135 pessoas internadas.

O crescimento é reflexo do grande número de casos registrados nas últimas semanas – na região do DRS, que inclui 102 cidades, a média móvel diária de positivos subiu de 118 para 323 em um mês.

No Hospital de Base, a ocupação dos leitos está em 93% na enfermaria e 91% na UTI. A diretora da instituição, Amalia Tieco, afirma que a equipe acompanha com atenção o crescimento da demanda por internação.

Amália afirma que o HB não recebe mais verba especial do SUS para internação de pacientes com Covid-19. Todos os custos estão sendo bancados pela instituição. “Se fosse em outra época, teríamos um número de pacientes quatro vezes maior”, afirma a diretora.

O secretário de Saúde, Aldenis Borim, está preocupado com o atual cenário e diz que uma das coisas que podem pressionar a redução das internações é o retorno de 140 mil pessoas aos postinhos para receberem seu reforço vacinal – esse é o número de pessoas que ainda não tomaram a terceira dose do imunizante.

“A Secretaria de Saúde continua acompanhando diariamente a ocupação de leitos nos hospitais. O recente aumento de casos de Covid é motivo de preocupação, por isso precisamos aumentar o número de pessoas vacinadas contra a doença, principalmente com doses de reforço, para que a maioria dos casos sejam leves, diminuindo as chances de internações e óbitos”, disse Borim. A Prefeitura estuda uma estratégia para as próximas semanas para impulsionar a vacinação, inclusive entre os jovens.

O Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, reforçou nesta quinta-feira, 2, o pedido para que pessoas com esquema vacinal atrasado se vacinem. O Estado vive um cenário de alta de casos e internações, ainda que o patamar atual seja bem menor do que o na época do pico da Ômicron.