Com a obra de recapeamento, essa é a velocidade máxima para a travessia do trecho urbano da BR-153 em Rio Preto nos horários de pico. Reportagem levou até 12 minutos para percorrer 3,5 quilômetros:

A reportagem percorreu o trecho no horário de pico pela manhã e cronometrou o tempo. Do cruzamento da via com a rodovia Assis Chateaubriand até a Washington Luís, são 3,5 quilômetros. No sentido Bady Bassitt, foram sete minutos de demora – média de 30 km/h. No sentido Onda Verde, foram 12 minutos – média de 17 km/h.