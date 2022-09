Oportunidade é para pessoas que já concluíram o ensino médio; veja quantas vagas estão disponíveis em Rio Preto e o período de inscrição

Depois de muita espera, foi publicado nesta quinta-feira, 15, o edital do concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com a oferta de mil vagas de técnico do seguro social no País foi publicado. Para Rio Preto, estão disponíveis nove vagas. A remuneração é de até R$ 5.905,79 para carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão abertas nesta sexta-feira, 16.