Empresário Marcelo Facchini lança livro “Força, Fortaleza” em Votuporanga

Força, Fortaleza, que agora dá nome ao livro de Marcelo Facchini, foi o mantra de sua mãe, Sônia, durante os 58 dias em que o filho passou internado no hospital.

Desde a colisão, na estrada entre São José do Rio Preto e Votuporanga, foram 23 dias em coma – 15 deles em estado crítico, que somaram quase dois meses até receber a alta médica.

As múltiplas fraturas pelo corpo e o traumatismo craniano encefálico causados pelo acidente trouxeram limitações e complicações à rotina de Facchini. Atividades do dia a dia, como se alimentar sozinho, escovar os dentes e o simples ato de virar de lado na cama se tornaram grandes batalhas para um homem comum, afeito a práticas esportivas.

“Vivi o pesadelo de achar que não voltaria mais a andar se não fosse em uma cadeira de rodas, senti o pavor de acreditar que uma convulsão mais forte me apagaria para sempre. Cada fase de dor que enfrentei ao longo desses últimos catorze anos testou os meus limites físicos, mentais e emocionais em uma escala que mal consigo mensurar“, conta Marcelo.

A tragédia de 6 de março de 2009 ganha as páginas da obra publicada pela Citadel Grupo Editorial não como um relato de dor e sofrimento na história de Marcelo Facchini. É o testemunho do empresário do ramo de transportes que o ser humano é muito mais forte do que pode se imaginar, pois é diante dos maiores obstáculos que renasce a força, determinação e resiliência para seguir adiante.

Com prefácio do empresário Ricardo Bellino, Força, Fortaleza é um livro sensível e, ao mesmo tempo inspirador para todos aqueles que encaram os problemas como limitações insuperáveis. “[Marcelo] assume um compromisso social de dar mobilidade a milhões de brasileiros que nos servem de exemplo e inspiração, todos os dias”, comenta.

O lançamento na capital será nesta quinta-feira (16), a partir das 19h, na Drummond Livraria

localizada na Avenida Paulista.

Sobre o autor

Marcelo Facchini é diretor-geral da Facchini S/A, empreendedor e palestrante. Começou sua trajetória na Facchini com 17 anos, contando porcas e parafusos no almoxarifado da empresa. Em 2009, sofreu um acidente automobilístico que mudou completamente sua vida. Desde sua inacreditável recuperação, tem compartilhado sua história de superação com milhares de brasileiros por meio de suas palestras.