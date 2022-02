Na sexta, 4, o Inmet e a Defesa Civil Nacional já haviam alertado para fortes precipitações nas quatro unidades federativas da Região Sudeste para os “próximos dias”.

“Atenção especial para a faixa leste/nordeste de São Paulo (incluindo áreas da Serra do Mar e litoral), Minas Gerais (exceto no Vale do Mucuri e Jequitinhonha), região Serrana e centro-sul do Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo”, disse, em nota.

Entre os dias 7 e 8 de fevereiro, há possibilidade de formação de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o País. Esse fenômeno costuma provocar muita chuva em um mesmo lugar por vários dias consecutivos, o que favorece a elevação do nível dos rios e córregos e, consequentemente, o transbordamento dos mesmos. Também pode promover a saturação do solo e, com isso, o deslizamento de encostas.