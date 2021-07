Com diminuição do número de pacientes internados pela Covid em Rio Preto e região, Hospital de Base vai liberar 20 leitos de enfermaria e 20 leitos de UTI para atendimento de outras doenças:

O Hospital de Base já começou a encerrar a operação de leitos de Covid-19 que eram destinados a pacientes de convênio. Eram 45 vagas para pessoas com a doença na enfermaria e 53 em UTI, na modalidade convênio. De cada uma das alas, 20 leitos, um total de 40, serão repassados para o tratamento de outras patologias. De acordo com o diretor-executivo do complexo Funfarme, Jorge Fares, que administra o hospital, essa transição já começou.

Por causa da vacina e de medidas mais restritivas que foram adotadas, a ocupação hospitalar em Rio Preto e região apresentou uma redução. Apenas considerando as vagas do município, por exemplo, nesta terça-feira, 27, a lotação de enfermaria era de 40% e a de UTI era de 63%, conforme a Secretaria de Saúde.

“As recusas diminuíram, uma boa parte dos pedidos a gente está aceitando”, diz Fares. De acordo com o médico, o estado dos pacientes encaminhados ainda é grave, porém como a demanda por leitos diminuiu eles estão tendo acesso ao tratamento adequado mais cedo, o que melhora o prognóstico.

No Sistema Único de Saúde (SUS), o alerta permanece. De acordo com Fares, o pedido do governo do Estado é para que os leitos da rede pública continuem reservados para Covid. A ocupação de UTI no HB está em 75,4%.

Na enfermaria são 173 vagas, sendo que 59 (34,1%) estão cheias, por isso Fares diz que até 20 leitos poderão ser utilizados com outras doenças, com fluxo de atendimento separado como preconizam as normas da Vigilância Sanitária, porém esses leitos podem retornar para Covid se necessário.