Jornalista votuporanguense assume governadoria do Distrito 4480 do Rotary International

José Luiz Pavam e sua esposa Rita de Cássia dão início à nova administração

José Luiz Pavam, renomado jornalista votuporanguense e sua esposa Rita de Cássia, assumem neste domingo, dia 2, a governadoria do Distrito 4480 do Rotary International. A cerimônia oficial de posse será sediada pelo Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, localizado no Condomínio Pampa Ville.

Pavam, que será o quinto governador de Votuporanga do Distrito 4480, sucede uma lista distinta de líderes, começando pelo advogado Ultimatum Fava, seguido pelo jornalista Nelson Camargo e os médicos Alcir Rubens Monteiro e José Luiz Sanches Vargas.

Fundado por Paul Harris em 1905 sob o lema “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, o Rotary International define-se como uma organização não governamental. Com o novo presidente escocês, Gordon McInalli, o Rotary tem como lema para 2023-24 “Crie Esperança no Mundo”, visando incentivar os rotarianos a promover a saúde física e mental, a paz mundial e a erradicação da poliomielite.

O Rotary International tem representação na ONU e é responsável por numerosos projetos humanitários que promovem a paz, a saúde materno-infantil, a educação, o saneamento, o empoderamento das mulheres, a preservação do meio ambiente, entre outros. Notavelmente, o Rotary coordena o Intercâmbio Internacional de Jovens, um programa que permite a jovens de 16 a 18 anos experienciar a vida em outro país, aprendendo sobre novas culturas, idiomas e costumes.

O mandato do governador, neste caso Pavam, começará no dia 1º de julho, terminando no dia 30 de junho do próximo ano. Pavam será responsável por apoiar mais de 60 clubes do Distrito, que se estendem desde Barretos a Barra Bonita e de Fernando Prestes a Ilha Solteira. Sob sua liderança, projetos serão realizados com recursos doados pelos rotarianos à Fundação Rotária, com o objetivo de melhorar a vida das comunidades. Vale destacar que diversas entidades assistenciais de Votuporanga recebem anualmente apoio do Rotary. Rony Paz/Votumais