Após 18 anos, pastor Edvalter Francisco se despede da Primeira Igreja Batista de Votuporanga

Um dos mais renomados e queridos pastores evangélicos de Votuporanga, está se despedindo da liderança da Primeira Igreja Batista (PIB) local.

O querido pastor Edvalter Francisco Bonfim e sua família estão se transferindo para a sua cidade natal, Jales para dar continuidade a obra de Deus.

Pastor Edvalter liderou a Igreja Batista – rua Itacolomi – defronte a Escola “Narciso Pieroni” durante 18 anos, e agora se despede da igreja para se transferir para Jales.

Em entrevista exclusiva a reportagem do votunews.com.br, pastor Edvalter relatou de forma emocionada, que foram 18 anos de muito crescimento espiritual para os dois lados – igreja e pessoal. “Graças a Deus, criei muitas pontes, onde tive acesso as pessoas e elas tiveram comigo”, destacou.

A partir deste sábado, Edvalter retorna para Jales, mas destaca que sua passagem por Votuporanga foi de extrema importância para o seu ministério pastoral. “Meu maior patrimônio é Deus, família e igreja. Sou grato a cada votuporanguense que nos abraçou, em especial a família da Igreja Batista”, ressaltou.

Durante anos, Edvalter fez parte das fileiras e da diretoria do Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga ajudando na realização da obra e de grandes eventos, como o tradicional Votugospel – que é realizado anualmente na Concha Acústica. “Obrigado ao Conselho de Pastores de Votuporanga, aos nossos líderes e representantes da área política. Por fim, obrigado a todos por esse tempo precioso nesta cidade, profetizo muito crescimento em todas as áreas de Votuporanga, fiquem com Deus e abraços do pastor Edvalter e família”, ressaltou.

Neste tempo à frente da liderança da PIB, pastor Edvalter contribuiu sobremaneira no crescimento do número de fieis, na reforma e ampliação do templo central da rua Itacolomi e também nas obras de construção do centro de eventos, o conhecido “Recanto Batista” que recebe grandes eventos da igreja, como encontros, palestras, acampamentos e retiros espirituais.

A família do pastor Edvalter – sua esposa Loide e os filhos Wilian e Nícolas se muda já neste sábado, para Jales, mas deixa um legado em Votuporanga.

Conforme a reportagem do votunews levantou, o pastor interino da PIB até definir o titular, será o pastor Alex Fonseca – da Primeira Igreja Batista de Palmeira D´Oeste. Junto com o pastor Bráulio Mendes comandarão a igreja Batista de Votuporanga.

Nas redes sociais, várias homenagens e mensagens de carinho foram direcionadas a família do pastor.

LEGENDA: Casal de pastores da Primeira Igreja Batista – Edvalter e sua esposa Loide, se transfere para Jales, a partir deste sábado: