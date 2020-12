Informe da Liderança de Governo Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

A Secretaria e Projetos, Orçamento e Gestão do Governo de São Paulo, apresentou, nesta segunda-feira (14), uma proposta de alteração à Lei Orçamentária Anual (LOA), em tramitação na Alesp.

A Liderança do Governo na Assembleia Legislativa de São Paulo informou que, a pedido do governador João Doria e do vice-governador, Rodrigo Garcia, não ocorrerá desvinculação dos recursos da Fapesp na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme já anunciado.

A Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão incluiu no texto do projeto de lei, aprovado na Comissão de Finanças da Alesp, um dispositivo que obriga o Executivo a fazer os ajustes no orçamento, por decreto, para recompor o orçamento da Fapesp e das Universidades.

Para o líder do governo, deputado Carlão Pignatari, o Governo foi sensível à esta questão, dessa forma demonstra grande capacidade de ouvir os setores da sociedade e também os deputados da casa. “Esse é um dos papeis do legislativo, sugerir, aprimorar questões que envolvam a vida da população paulista”, comentou.