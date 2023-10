Tarcísio se diz preocupado com situação fiscal do governo Lula

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta 6ª feira (6.out.2023) estar “preocupado” com a gestão fiscal do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ele, os sinais emitidos pela administração petista, de ampliação de gastos, podem levar a um revés econômico.

“Temos um cenário favorável [no mundo]. Não podemos perder a mão na questão fiscal, e esse é o grande risco. Se tiver atenção à questão fiscais, [o Brasil] se sairá muito bem. Se não tiver, terá revés e pode perder a oportunidade. Espero que tenhamos atenção para a questão fiscal. Mas hoje eu fico preocupado. A gente vê elevação do déficit e do gasto público“, disse.

Tarcísio afirmou que o momento é favorável por duas razões:

interna – citou as reformas feitas no governo de Jair Bolsonaro (PL) e Michel Temer (MDB): “O Brasil passou por um volume brutal de reformas nos últimos anos. E elas levam um tempo para fazer efeito. É o que estamos sentindo hoje. Atacamos nos últimos anos as razões do baixo crescimento estrutural. Reformas da Previdência, Trabalho, crédito, sistema financeiro. Aumentou o volume de crédito”;

externa – disse que há muito interesse no mundo por energia limpa e commodities, áreas que, segundo ele, o Brasil tem um diferencial competitivo maior que a maioria dos países: “Estamos vendo que o mundo passou por crises severas e os países estão buscando alternativas e parceiros confiáveis. O Brasil é um parceiro confiável“.

Tarcísio participou nesta 6ª feira da 16ª edição do Encontro de Líderes da ONG Comunitas, em São Paulo. Em sua apresentação, ele falou de seus planos para o ano que vem. Disse que fará uma série de PPPs (Parceiras Público Privadas) e privatizações em 2024.

COMUNITAS

O encontro de líderes é feito anualmente e reúne uma série de líderes políticos e empresariais. O evento de 2024 foca no tema “alavancas para o desenvolvimento sustentável e economia verde”.