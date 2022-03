Nota a cerca do debate sobre a redução do IPI e as isenções da ZFM

Excepcional análise do presidente do Conselho Federal de Economia (COFECON), Antonio Corrêa de Lacerda. Dr. Lacerda foi ao âmago da questão: O que está prejudicando a ZFM são as práticas tributárias ilícitas e fraudulentas que poucas, mas – poderosas empresas – como a Coca Cola, a Ambev e a Heineken praticam de forma contumaz há muitos anos e décadas. Estas empresas se escondem com falsas narrativas atrás da exploração dos trabalhadores mal remunerados para usurparem bilhões de reais por ano para fora da região Norte e até mesmo do Brasil. A pergunta que não quer calar: quem ficou bilionário explorando estas brechas, os nossos irmãos amazonenses ou alguns poucos acionistas destas empresas? É preciso estancar esta verdadeira hemorragia de recursos públicos que poderiam desonerar muito mais o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de toda a indústria Brasileira e não só 25% como foi apresentado, em proposta, na semana passada pelo governo federal. Há alguns dias questionamos: Onde já se viu empresários sendo contra a redução de impostos?. O Dr. Lacerda, neste ótimo artigo A redução do IPI e a Zona Franca de Manaus publicado no jornal O Estado de S. Paulo nesta quarta-feira, 9 de março, responde a nossa pergunta. Recomendamos a sua leitura para o debate a cerca da importantíssima reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. Fausto Pinato

Deputado Federal

Presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional que atua em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas Link do artigo do presidente do COFECON: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,antonio-correa-de-lacerda-zona-franca-de-manaus-ipi-icmsincentivos-tributarios-concorrencia,70004002404