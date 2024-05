Com apoio de deputado, Votuporanga conquista mais R$ 5 milhões para recapeamento

Com o apoio do deputado Carlão Pignatari, Votuporanga vai receber mais R$ 5 milhões para obras de recapeamento asfáltico. O valor se soma a outros R$ 6 milhões já conquistados pelo parlamentar e investidos no maior programa de recapeamento da história da cidade. O convênio para liberação do recurso foi assinado nesta terça-feira (9) entre o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Jorge Seba, durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Esse é mais um dia de comemoração para Votuporanga. Estamos realizando a maior obra de recapeamento asfáltico da história de Votuporanga. Com esse novo recurso, vamos ampliar as obras para outras regiões da cidade. Fico feliz e agradecido em ajudar com mais essa conquista aos votuporanguenses”, disse o deputado Carlão Pignatari. “Esse é um pedido que eu e o prefeito Jorge Seba apresentamos no final de 2023 e que foi prontamente atendido”, completou.

O prefeito Jorge Seba agradeceu a intermediação do deputado Carlão Pignatari para a conquista do investimento. “O deputado Carlão Pignatari é o nosso representante, que traz sempre grandes benefícios para a nossa população e faz a interlocução com o governo do Estado. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e ao nosso deputado Carlão por mais essa conquista”, afirmou, citando também os recursos para a revitalização da avenida Emílio Arroyo Hernandes.

“Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas e ao secretário Gilberto Kassab, e a todas equipes do governo por nos atender em mais essa demanda. Essa obra é de fundamental importância para a nossa cidade, melhorando a vida das pessoas”, disse o deputado Carlão Pignatari. “Parabéns a você também, Jorge, e toda a equipe da prefeitura. Podem ter certeza, o governador sempre nos atenderá com pedidos justos e necessários para Votuporanga”, completou o parlamentar.

Outros municípios do interior paulista também firmaram convênios com o governo estadual para investimentos em estrutura. Durante o evento, também foram anunciadas as primeiras emendas para a área da saúde, para aquisição de máquinas e equipamentos, ou obras. Até o final do semestre, a expectativa é de que todos os recursos envolvendo a indicação dos parlamentares sejam liberados. O deputado Carlão Pignatari tem R$ 10,5 milhões em emendas para as áreas da saúde, causa animal, assistência social, cultura, entre outros.