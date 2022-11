Estado de São Paulo dá início ao processo de transição de governo

O Governador Rodrigo Garcia deu início ao processo de transição com o governador eleito, Tarcísio de Freitas, durante reunião realizada na tarde desta quinta-feira (17), no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, foi apresentado um relatório de gestão fiscal do Estado, com detalhamento de todas as ações realizadas nos últimos anos e destaque para a saúde financeira do atual Governo, que vai fechar o biênio 2021-22 com recorde de R$ 50 bilhões em investimentos públicos, além de R$ 32,2 bilhões em caixa para a próxima administração.

Rodrigo Garcia observou que o Estado está com as contas públicas saneadas, fator decisivo para a atração de novos investidores e geração de mais emprego, renda e progresso social. “Eu tenho a satisfação de passar o bastão do Governo de São Paulo para o governador Tarcísio com as contas no azul, com muitos investimentos em andamento e investimentos que se somarão a outros investimentos em políticas públicas no próximo governo”, declarou.

Rodrigo informou ainda que as ações da transição serão iniciadas a partir da próxima segunda-feira (21), no edifício Cidade, localizado no Centro, com uma área definida para que o novo governo se instale com toda a estrutura necessária e reforçou que os secretários atuais estarão à disposição de Tarcísio de Freitas, para quando forem convocados por ele, assim como todas as informações do governo estadual abertas ao governador eleito, com acesso online.

Ao final do encontro, o governador eleito agradeceu à Rodrigo Garcia e ressaltou o profissionalismo da equipe da atual gestão pelo trabalho realizado, adequando as propostas do plano de governo de Tarcísio de Freitas à realidade do orçamento atual.

“Foi uma reunião muito proveitosa, foi uma grande largada. Tivemos a oportunidade de rememorar todos os projetos de Governo realizados, acompanhar outros em andamento, olhar a trajetória fiscal do Governo do Estado e verificar quais são as próximas ações, porque nos comprometemos em manter. Vai haver mudança, mas não vai haver ruptura”, afirmou.

Também participaram da primeira reunião oficial de transição o vice-governador eleito, Felício Ramuth, os coordenadores do processo de transição Marcos Penido, representando o Governo de São Paulo, e Guilherme Afif Domingos, representando o governador eleito, o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, o secretário de Orçamento e Gestão, Nelson Baeta, a subsecretária de Planejamento, Manuela Carmo, e a coordenadora de informações da Secretaria de Governo, Natália Risério, entre outros representantes do Governo de São Paulo e da equipe de Tarcísio de Freitas.