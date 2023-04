Vereador Valdecir Lio pede que Prefeitura inclua Parque das Nações no pacote de recapeamento

O vereador Valdecir Gomes Lio apresentou na sessão da Câmara Municipal de Votuporanga algumas indicações referentes ao recapeamento asfáltica necessário em bairros distintos da cidade, em especial no Parque das Nações.

Por meio da Indicação 276/2023, o parlamentar solicita que a Secretaria de Obras inclua a Rua Espanha, entre as Ruas Inglaterra e Bélgica, Bairro Parque das Nações no cronograma de obras de recapeamento asfáltico, uma vez que a malha asfáltica desse local encontra-se totalmente deteriorada.

Em sua justificativa, Lio destaca que trata-se de medida plausível para garantir uma malha asfáltica de boa qualidade a todos moradores dessa via e as demais pessoas que por ali trafegam. “É sabido que com as intempéries e a passagem constante de veículos, a malha asfáltica existente em nossas vias públicas começa a ceder ocasionando muitos buracos, o que requer a realização de obras de recapeamento asfáltico para evitar diversos problemas como danos a veículos e acidentes com motociclistas e ciclistas, por exemplo’.