PROGRAMA BOLSA CULTURA 2022 DE VOTUPORANGA TERÁ QUANTIDADE DE BOLSAS E VALORES AMPLIADOS

Neste ano acontecerá novamente o programa Bolsa Cultura 2022, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo do município, que tem como gestora a jornalista Janaína Cristina da Silva, tal evento é compromisso assumido pelo prefeito Jorge Seba.

As inscrições ocorreram de 16 de março a 29 de abril, sendo que 72 interessados se inscreveram nos diversos segmentos como: artes visuais, artesanato, cultura popular, artes cênicas, literatura, dança, música e projetos especiais.

Em reunião no plenário da câmara municipal, com a presença da Secretária da Cultura e Turismo, Janaina Cristina da Silva e representantes dos segmentos da cultura do município, os mesmos informaram das dificuldades dos contemplados com o Bolsa Cultura de desenvolverem boas montagens com os baixos repassas pelo programa e solicitaram a intervenção do vereador Jurandir B. da Silva, vislumbrando a possibilidade de aumento do valor.

Graças à intervenção do vereador Jurandir B. da Silva-Jura, que tem relevantes serviços prestados também na área da cultura do município, solicitou ao prefeito Jorge Seba e ao secretário de fazenda do município, Deosdete Vechiato, o aumento do número de bolsas como também o valor, estimulando com isso o interesse dos agentes culturais, que geralmente tem grandes investimentos nas produções, que com os baixos valores oferecidos acabam por inviabilizar seus projetos.

A solicitação do vereador para ampliação foi de 32 para 34 bolsas e o valor de cada bolsa cultura contemplada de R$ 3.125,00 para R$ 3.800,00, foi atendida, tanto o prefeito quanto o secretário entenderam a importância da demanda que autorizaram as alterações propostas. O total geral de investimento foi de R$ 100.000,00 para R$ 129.000,00.

Os proponentes com projetos aprovados, estarão no calendário de planejamento de eventos da SECULT, com vigência do dia 08 de julho a 05 de dezembro.