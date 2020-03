Já falta alimento na mesa do trabalhador e não há vagas de empregos, alerta deputado

Panelaço é um alerta do povo exigindo mais ação e menos conflito, afirma Pinato.

O deputado federal Fausto Pinato-Progressista mostrou-se preocupado com o cenário político, econômico e sanitário do Brasil. Ele avaliou na manhã desta quinta-feira, 18, que já estão faltando produtos básicos nas casas de grande parte dos trabalhadores brasileiros e não vislumbra mudanças no curto prazo.

“Já se inicia o que prevíamos: sem vagas de emprego; já está faltando alimento na mesa do trabalhador, e casa que não tem pão todos brigam e ninguém tem razão. E diante do cenário negativo da economia mundial, somado a dificuldade de reação da economia brasileira (com muita promessa e pouco resultado prático), já estamos caminhando a passos largos para uma recessão com resultados imprevisíveis, afirmou.

REAÇÃO POPULAR

O deputado fernandopolense também comentou sobre o movimento de panelaço iniciado na noite de ontem (quarta-feira, 18), classificando-o como o início de um movimento popular que prega mais ação e menos conflito.

O noticiado panelaço pode ser o início de um movimento do povo contra o governo federal. E isso é péssimo! Já passou da hora de termos mais ação e paz, com menos conflitos desnecessários e o encerramento das afrontas gratuitas entre os poderes constituídos. A hora é de muito trabalho e união dos governantes e do povo brasileiros, conclui.