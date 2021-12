Alesp reabre espaço para receber prefeitos e vereadores

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai reabrir o Espaço das Cidades para prefeitos, vereadores e gestores municipais serem recepcionados na Casa em uma sala especial.

A retomada do funcionamento da sala foi assinada no 4º Conexidades (Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados), realizado na semana passada em Olímpia, na Região Metropolitana de São José do Rio Preto, interior paulista, com a participação do presidente da Alesp, Carlão Pignatari. “Quero agradecer a todas as deputadas e deputados estaduais que vieram participar e ver o avanço que o interior de São Paulo está trazendo. Isso aqui é o São Paulo que vai dar certo”, falou.

O presidente da Uvesp (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), Sebastião Misiara, celebrou a reabertura do Espaço das Cidades na Assembleia. “Quando as pessoas têm a ligação municipalista, a gente reconhece pela vontade em servir ao agente público e pelo respeito ao trabalho que eles exercem em cada município”, disse.

Sebastião Misiara elogiou o ato do presidente da Alesp em reabrir a sala. “Ao assumir a presidência em plena pandemia, ele disse: olha, vamos reabrir o Espaço das Cidades”, disse Sebastião. “Por isso, Carlão Pignatari, municipalista e ex-prefeito, nosso muito obrigado e o registro de que o Espaço das Cidades vai fortalecer ainda mais a ligação entre o interior e o Poder Legislativo do Estado”, falou.

A Alesp já reabriu as portas do Palácio 9 de Julho para o público. No entanto, mesmo com os avanços em relação ao combate à pandemia, o Parlamento segue com as precauções necessárias para visitação. São obrigatórios o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social nas dependências do Palácio 9 de Julho.

Além disso, os parlamentares, servidores e colaboradores que apresentarem suspeita ou confirmação de Covid-19 são imediatamente afastados conforme orientação da unidade de saúde de referência.