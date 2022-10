TSE manda PRF interromper operações; Moraes diz que ação não impediu voto

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, esclareceu que as operações policiais nos estados “em nenhum caso impediram a votação”. Durante coletiva de imprensa realizada na tarde de hoje, o ministro disse também que foi determinado que as polícias interrompessem as ações.

“O prejuízo que causou aos eleitores foi eventual o atraso durante aquela inspeção. Eu volto a dizer: nenhum ônibus voltou à origem, todos foram ao local de votação e votaram. Todos votaram”, disse Moraes.

Além disso, o ministro negou a possibilidade de extensão do horário de votação. Segundo o presidente do TSE, a suspensão das operações foi determinada para não prejudicar ou atrasar eleitores que vão votar na última hora.

De acordo com a TV Globo, a maioria das operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal neste domingo (30) aconteceu no Nordeste, com 272 ações ao todo (49,5%). No Norte, foram 59 (10,7%), 48 no Sudeste (8,74%), e 48 no Sul (8,74%).

Ao TSE, o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, explicou que as ações foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Intimado, explicou que foram parados veículos com problemas para circular em segurança, como pneu careca e farol quebrado, mas que nenhum deles voltou à localidade de origem e todos seguiram ao destino final.

Em nota, a PRF afirmou que determinou o “cumprimento fiel” da ordem do TSE após ter sido notificada pelo tribunal.

“Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a seção eleitoral. Mas, em nenhum dos casos, impediu os eleitores de chegarem às suas seções eleitorais. Um ônibus com pneu careca, com farol, era abordado e era feita a atuação. Em que pese que será apurado caso a caso o que ocorreu, segundo o diretor-geral foi exatamente essa questão de interpretação”, disse o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Moraes afirmou que os casos serão apurados pelo tribunal e que se ficar comprovada ação para tentar impedir a chegada de eleitores a seus lugares de votação, os responsáveis responderão por crime comum e crime eleitoral.

“Qualquer desvio de finalidade, qualquer abuso de poder, se caracterizado for, a responsabilidade é civil e criminal. Crime comum e também crime de abuso de autoridade e crime eleitoral”, disse Moraes.

A reportagem do UOL conversou com uma fonte da PRF que, em contato com servidores que estavam nas ruas, confirmou que “havia fiscalização direcionada para prejudicar Lula”. No entanto, essa pessoa também garantiu que “felizmente, nenhum eleitor deixou de votar por causa disso” e disse acreditar que “o resultado das eleições não será afetado pelo tumulto”.

O ministro disse que a apuração irá ver as informações por escrito e detalhadas sobre os motivos das operações terem sido conduzidas e se batem com a justificativa de um “problema interpretativo” da PRF. Moraes afirmou que a questão sobre os locais onde ocorreram a operação “não é da alçada do TSE”.

Moraes negou a possibilidade de adiar o término da votação. Neste ano, o horário de votação foi unificado para acontecer das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todas as seções eleitorais do país.

“O prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. O atraso durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer: nenhum ônibus voltou para a origem, todos foram para a seção eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo ao direito de voto”, garantiu.

Moraes diz que operação não favorece uma chapa ou outra. O ministro ressaltou que não é possível fazer uma relação entre as ações da polícia com preferência dos eleitores por um candidato ou outro. O presidente do TSE também disse que não é de competência do órgão analisar os locais nos quais as ações foram realizadas.

“Com todo respeito, são ilações sem qualquer suporte na realidade. Se nós formos supor, que as operações da Polícia Federal, são só contra uma das chapas, aí eu concordaria. Ou seja, se proíbe a divulgação espalhafatosa porque pode prejudicar uma das chapas. Então, a premissa que você parte é que a Polícia Federal realizará operações só contra uma das partes. Eu não. Eu parto do respeito à Polícia Federal, respeito institucional, e sei que a Polícia Federal realiza operações contra a criminalidade, não contra a candidatura A, ou a candidatura B”, afirmou.

Na manhã de hoje, o ministro intimou a PRF a explicar, com urgência, as razões pelas quais estão sendo realizadas operações policiais nos estados. Segundo a decisão, os diretores das polícias podem ser responsabilizados criminalmente em caso de descumprimento da medida.

As operações estariam sendo realizadas mesmo após a proibição de qualquer operação que afete o transporte público dos eleitores, determinada por Moraes na noite de ontem.

Ontem, em suas redes sociais, o diretor-geral da PRF postou um vídeo em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

Eleitores reclamam de operações. Pelas redes sociais, eleitores estão compartilhando registros de operações e abordagens da PRF que estariam atrapalhando a viagem aos locais de votação. Um passageiro de uma van que foi parada na BR-101, na cidade de Teotônio Vilela (AL), logo depois da Usina Seresta, conversou com a reportagem do UOL, descreveu a abordagem como “tranquila”, mas disse que atrasou a viagem em “cerca de 30 minutos”.

Transporte público em BH. Durante a coletiva, Moraes também mencionou que o atraso do metrô de Belo Horizonte em garantir o transporte público gratuito durante a manhã de hoje foi “resolvio”. O ministro mandou a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) cumprir a medida sob pena de multa de R$ 150 mil.

“Eu oficiei imediatamente determinando o cumprimento imediato [da decisão]. Juntamente com isso, depois fui comunicado pela empresa, que chegou a intimação do diretor-presidente, que ainda não tinha sido intimado dessa decisão. Isso também será apurado, mas foi resolvido”, afirmou.

Campanha de Lula acionou TSE. A coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enviou uma manifestação ao tribunal afirmando que teve conhecimento de operações conduzidas pela PRF, “principalmente na região Nordeste”, para supostamente impedir a circulação de veículos com eleitores do petista. Depois, o grupo pediu ao ministro Alexandre de Moraes a prisão de todos os envolvidos em operações da PRF que estejam afetando o transporte de eleitores.

O pedido de prisão seria a medida a ser adotada caso a PRF não suspendesse as operações. A campanha de Lula também pediu ao TSE que multe o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, em R$ 500 mil por hora de descumprimento.

Diretor-geral da PRF determinou “curso natural” de ações “não conflitantes” com a decisão do TSE. Silvinei Vasques disse em ofício circular aos superintendentes da corporação que ações deveriam ocorrer até o dia 1 de novembro .No mesmo documento, o diretor-geral da PF disse que determina o “fiel cumprimento” da decisão do ministro, mas não detalha quais ações “não conflitantes” seriam liberadas.

“Reafirmo o compromisso da PRF com o fortalecimento da segurança Pública Nacional, quer seja na proteção das vidas, na preservação dos patrimônios públicos e privados e na garantia da mobilidade nas rodovias e estradas federais e nas demais áreas de interesse da União, razão pela qual a OPERAÇÃO ELEIÇÕES 2022, nas ações não conflitantes com a decisão proferida pelo TSE […], deve seguir o seu curso natural até o dia 1º de novembro de 2022, com o Debriefing das ações do 2º turno”, escreveu Vasques.

Zambelli e fake news. Questionado sobre o episódio envolvendo a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que ontem ergueu a arma contra um homem negro em São Paulo, Moraes disse que o caso não é de competência do TSE. O magistrado frisou, porém, que eleitores não podem votar armados.

“Qualquer pessoa que votar armado será preso em flagrante”, disse.

Moraes também apresentou um balanço sobre a retirada de conteúdos falsos com base na resolução que ampliou os poderes de polícia do tribunal. Segundo o ministro, somente nas últimas 36 horas o TSE determinou a retirada de 364 impulsionamentos de conteúdo, a desmonetização de sete sites e a remoção de 701 links.

Além disso, 15 perfis de “grandes propagadores” de desinformação e fake news foram suspensos pelas plataformas e cinco grupos do Telegram, que totalizavam 580 mil integrantes, foram banidos.

“Continuamos verificando, vistoriando, exatamente para pelo menos diminuir o que ocorreu na véspera do primeiro turno, que foi uma inundação de notícias fraudulentas e fake news”, disse o ministro.

