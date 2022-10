A escola adquiriu 435 exemplares referentes a 95 obras; investimento foi de R$ 14 mil

Em recente aquisição para a biblioteca da Cidade Universitária, a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) investiu na compra de 435 novos livros direcionados aos alunos da Educação Infantil, Fundamental I e II do Colégio Unifev. O investimento foi de R$ 14 mil.

São 95 títulos que contemplam as literaturas infantil, infantojuvenil, brasileira e estrangeira de autores como Graciliano Ramos, Ruth Rocha, Sonia Junqueira, Ziraldo, Júlio Verne, Lila Prap, Ilan Brenmam e muitos outros.

Nesta semana, em ato simbólico, a supervisora e bibliotecária Márcia Faria Cavalcante e a professora Maria Angela Leal Ferreira da Silva entregaram o novo acervo aos alunos do 1° ano C.

Para Márcia, a grande diversidade de títulos é um agregador de valor para a biblioteca, aos alunos e à escola. “A ampliação do nosso acervo desperta a curiosidade dos leitores. Dessa forma, há o incentivo ao hábito da leitura e contribui com o aumento do repertório e do vocabulário deles, o que estimula a criatividade, o desenvolvimento de habilidades sociais e o senso crítico, favorecendo a formação de cidadãos comprometidos”, explicou.

“Uma vez por semana, os alunos vão à biblioteca. Percebemos que a partir do contexto da pandemia eles têm conflitos que a leitura ajuda a solucionar, porque os livros trazem temáticas relacionadas ao momento que estão vivendo e transformam isso em conhecimento”, complementou Maria Angela.

Além dos livros físicos, os alunos do Colégio também têm acesso às bibliotecas virtuais Minha Biblioteca e Pearson. Como incentivo ao hábito da leitura, a biblioteca realiza semanalmente o projeto “Contação e Cantação de Histórias” para os alunos do Colégio.