Na região, a maioria das cidades promete retornar com atividades presenciais na rede municipal ainda em agosto

Em entrevista coletiva nessa segunda-feira, o secretário estadual de educação Rossieli Soares fez apelo para que prefeitos autorizem o retorno escalonado das atividades educacionais nas escolas. “As famílias que ainda estão inseguras e tiverem alguma dúvida peço que procurem a escola e converse com a equipe, pois é muito importante que a criança volte. Esse é o momento de priorizar as escolas e as crianças para que elas tenham um bom retorno, que é tão importante para o aprendizado e para o emocional”, disse Rossieli.