Carlão Pignatari participa de sorteio de 219 moradias em Fernandópolis

Presidente da Alesp também assinou convênio para reforçar a segurança em 13 cidades da região

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (20/8), em Fernandópolis, do sorteio de 219 moradias do conjunto habitacional Fernandópolis 1. Com o endereço, as famílias beneficiadas já podem atualizar seus cadastros nos serviços públicos, nos bancos e no comércio, e passarem a receber encomendas e correspondências pelos Correios.

Em Fernandópolis, Carlão também assinou convênios para implantação da Atividade Delegada em 13 municípios da região: Álvares Florence, Dolcinópolis, Indiaporã, Nova Canaã Paulista, Marinópolis, Cardoso, Dirce Reis, Floreal, Macaubal, Estrela D’Oeste, Santana da Ponte Pensa, Meridiano e Magda. O programa, do governo estadual, permite que policiais militares de folga possam atuar na segurança e obter renda extra.

O sorteio das moradias em Fernandópolis foi realizado na Câmara Municipal ao lado do prefeito André Pessuto e do presidente do Legislativo, vereador Gustavo Pinato, e de demais parlamentares da cidade. As moradias foram construídas em parceria com a prefeitura, CDHU e a Caixa Econômica Federal. “Parabéns às famílias beneficiadas, que terão suas casas próprias e ao prefeito André Pessuto, pela conquista para a cidade. Contem sempre com o meu apoio”, disse Carlão.

Já os convênios para a Atividade Delegada foram assinados na sede do 16º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), na companhia do coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI-5 (Comando de Policiamento do Interior) da região de São José do Rio Preto, e do tenente-coronel Dutra Hernandes, chefe do BPMI de Fernandópolis. “Essa iniciativa vai reforçar a segurança da PM nos municípios da região, beneficiando a população e garantindo o bem-estar da sociedade”, disse Carlão.

Sábado

Neste sábado, dia 21 de agosto, em Mendonça, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, participa da entrega da reforma e ampliação do Centro de Convivência da Juventude, a partir das 11h30. Em seguida, o presidente faz a entrega da revitalização da praça da Matriz. Às 13h, Carlão participa da inauguração da Academia da Saúde “Ignez Bianchi Petrolini”.

Antes de chegar em Mendonça, Carlão Pignatari se encontra com lideranças políticas locais e regionais em Ubarana e Adolfo. À tarde, o presidente da Alesp vai até São José do Rio Preto para debater temas ligados à saúde do município e da região noroeste paulista.