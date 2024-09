Incêndio volta a ameaçar Ouroeste após ser controlado

Um incêndio que parecia estar controlado nas margens da Rodovia Percy Waldir Semeghini, próximo à sede do município de Ouroeste, recomeçou na manhã desta quarta-feira (18). As chamas, que já haviam sido combatidas na noite anterior, retornaram com força e se alastraram por uma área de aproximadamente 6 alqueires.

Mobilização para conter as chamas

Para conter o fogo, foi necessária a atuação de brigadistas da Defesa Civil Municipal, além de caminhões-pipa da Usina BP Bunge, da Empresa Arakaki e de uma terceirizada. Uma retroescavadeira também foi utilizada para criar aceiros e evitar que as chamas se espalhassem para áreas de plantio.

Causa provável

As autoridades suspeitam que a causa do incêndio tenha sido o aquecimento de vegetação seca por cacos de vidro. Esse material, ao concentrar os raios solares, pode agir como uma lupa e iniciar um incêndio, principalmente em áreas com vegetação seca.

Riscos e prevenção

Incêndios florestais representam um grande risco para o meio ambiente e podem causar danos irreparáveis à fauna e à flora. É fundamental que a população colabore para evitar esse tipo de ocorrência, descartando corretamente o lixo e evitando o uso de fogo em áreas de vegetação.