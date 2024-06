Incêndio destrói veículo na rodovia Antônio Faria em Macedônia

Um veículo foi completamente destruído por um incêndio na rodovia Antônio Faria, no sentido de Fernandópolis a Macedônia. o fato foi registrado Na noite de ontem, dia 12 de junho.





De acordo com informações preliminares, o fogo começou repentinamente e se alastrou rapidamente, consumindo o veículo em poucos minutos. As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades estão investigando as possíveis causas do sinistro.

Felizmente, não houve vítimas. O motorista conseguiu sair do carro a tempo e não sofreu ferimentos.