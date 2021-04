Trio é preso por tráfico de drogas em Nhandeara

Três adultos e um adolescente foram presos hoje (31) pela Polícia Civil em Nhandeara. Eles atuam juntos no tráfico e estavam com um tijolo de maconha.

Durante a ação em Nhandeara, foram autuados em flagrante delito os adultos enquadrados nos artigos 33, caput e 35, caput da lei 11.343/06, pois foram surpreendidos transportando um tijolo de maconha e mais duas porções menores da mesma droga, quantidade suficiente para produzir mais de 90 porções para a comercialização.

Também foi apreendido em flagrante delito o adolescente de 17 anos de idade, porque estava associado com o grupo para a distribuição do entorpecente em Nhandeara.

Havia MANDADO DE APREENSÃO em desfavor do menor infrator, expedido pela Comarca de Macaubal, também por tráfico de drogas.

Telefones celulares e o veículo que transportava a droga foram apreendidos.

A ação foi comandada pelo delegado Rogério Montoro, com participação do delegado Fabrício Goulart Boschilia e com apoio de policiais militares que auxiliaram nas diligências.

Os presos aguardaram na cadeia decisão da Justiça.

