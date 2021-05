Paulo César Maurício Ferreira, de 29 anos, trabalhava como entregador no momento da batida.

A Polícia Civil de Votuporanga vai investigar as causas do acidente em que o motociclista Paulo César Maurício Ferreira, de 29 anos, morreu na noite desta quarta-feira (19) após bater em uma caçamba de lixo, no bairro Chácara Boa Vista.Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia de moto quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra a caçamba. As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos.

A vítima trabalhava com entrega de lanches no momento do acidente. A Polícia Civil suspeita de que pode ter o envolvimento de outro veículo no acidente, no qual o condutor fugiu depois da batida.

O corpo do motociclista vai ser enterrado em Américo de Campos (SP).